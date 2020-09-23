Действия Антимонопольного комитета по "Укрзализныце", где комитет рекомендовал отказаться от ниток графика движения поездов, позволили сохранить справедливые условия перевозок для всех грузоотправителей.
Об этом заявили представители металлургической отрасли в обращении к Антимонопольного комитета, которое подписали президент ОП «Укрметаллургпром», председатель Федерации металлургов Украины, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции «УкрФА».
Металлурги отметили, что предоставленные Антимонопольным комитетом рекомендации «Укрзализныци» в мае текущего года относительно принятия мер для обеспечения равных условий предоставления услуг по перевозке грузов, в частности во время перевозок на особых условиях, способствовали улучшению условий ведения бизнеса. А также позволили не допустить роста стоимости перевозок.
"Такие действия АМКУ, по нашему мнению, помогли предупредить общий рост стоимости перевозки по железной дороге и соответствуют политике АМКУ по контролю за регулированием цен (тарифов) на товары, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий», - отмечается в обращении.
Напомним, ранее «Укрметаллургпром» обратился к НАБУ и Нацполіції по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающие 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.
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В свою очередь АМКУ рекомендовал «Укрзализныце» не совершать действий, которые заключаются в создании неравных условий предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом.