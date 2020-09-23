Партнеры Украины в ЕС могут пересмотреть свои финансовые отношения с Украиной. В частности, это касается выделения кредитных линий для реализации проектов строительства ГЭС и ГАЭС. Такое мнение озвучил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя планы Кабинета министров Украины переподчинить себе напрямую прибыльное государственное энергетическое предприятие «Укргидроэнерго», сообщают Факты со ссылкой на «Апостроф».

«Есть вероятность, что подобные кредитные линии могут быть заморожены. И тогда компания лишиться средств на модернизацию и развитие. Сейчас по „Укргидроэнерго“ рассматривается ряд проектов, таких, например, как Каховская вторая очередь и прочие. Поэтому, наверное, это (идея переподчинения) не очень хороший сигнал инвесторам, которые могут кредитовать проекты. Можно ожидать пересмотра условий кредитных соглашений или даже их приостановки. Этот прецедент, если он произойдет, может отразиться на отношениях между Киевом и европейским сообществом в целом. То есть это вообще может поднять вопрос о продолжении кредитной линии помощи Украине со стороны Евросоюза», — сказал Марунич.

Напомним, компания «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в пиковое утреннее и вечернее время — с 7:00 до 10:00 и с 18:00—21:00.

Ранее СМИ сообщили, что компания «Укргидроэнерго» закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК «Энергоатом» — 2,65 млрд грн, убыток «Центрэнерго» — 493 млн грн.

На примере «Энергоатома» можно говорить о неэффективности правительства в управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, вмешательство в деятельность «Энергоатома» привело к накоплению у компании 20-миллиардного долга.