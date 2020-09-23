Утвержденный правительством Порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами ликвидирует возможность злоупотреблений и позволит увеличить поступления в госбюджет

Об этом сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в Facebook.



"Постановление 848 закрепляет порядок предоставления спецразрешений путем проведения открытых электронных торгов, который уже доказал свою эффективность: механизм ликвидирует субъективный фактор в выдаче лицензии. Кроме того, честная конкурентная борьба позволяет продать спецразрешение по рыночной стоимости и привлечь больше средств в госбюджет. В частности, в этом году аукционы продемонстрировали 15-разовый рост конечной стоимости лотов, по сравнению с начальной ценой. Ожидаемые поступления в госбюджет составляют более 800 млн грн», - написал Опимах.



Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании правительства была утверждена новая Методика расчета начальной стоимости спецразрешений на пользование недрами. Отныне начальная цена спецразрешения будет формироваться, исходя из объективных показателей стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых месторождения или участка недр, который обсчитывается.



По словам Опимаха, такой подход создаст условия для объективного и прозрачного расчета и позволит ликвидировать щели для спекуляций.



Ранее сообщалось, что депутаты экологического комитета парламента высоко оценили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.