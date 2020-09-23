НАБУ должно перевернуть страницу «Роттердам+» и расследовать реальную коррупцию в энергетике. Об этом написал народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в своем Телеграм.

По словам депутата, прокурор САП во время сегодняшнего судебного заседания по делу «Роттердам+» официально подтвердил отсутствие доказательств совершения преступления по этому делу.

Наливайченко отметил, во время судебного заседания ни один из экспертов не подтвердил ущерб или вред от действия формулы и не было предоставлено никаких доказательств сговора или давления на должностных лиц, или нарушения закона кем-либо из подозреваемых. Кроме того, он напомнил, что само постановление НКРЭКУ, которым была введена в действие формула «Роттердам+», уже давно признано всеми судебными инстанциями законным и как нормативно-правовой акт под сомнение не ставится.

По мнению депутата, НАБУ должно признать, что безосновательно возбудило дело и перестать заниматься политическим пиаром, вместо этого сосредоточиться на расследовании реальных коррупционных преступлений.

"Для НАБУ сейчас важно найти мужество, перевернуть эту страницу и извлечь урок. Вы не политический орган и должны расследовать реальную коррупцию во власти, на которую мы в рамках парламентской ВСК указываем чуть ли не каждую неделю. Бездействие играет на руку топ коррупционерам, которые «плюшкуют» и торгуют воздухом на энергорынке!" - написал Наливайченко.

Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября сообщил, что досудебное расследование по делу «Роттердам+» не смогло установить факты совершения преступления или вреда от действия этой формулы.

28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила ущерб от формулы "Роттердам +". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила в силу 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.