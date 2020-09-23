Национальное антикоррупционное бюро не может смириться с закрытием дела «Роттердам+» и использует бывшего народного депутата Виктора Чумака, чтобы оправдаться перед обществом за 3,5 года безосновательного расследования этого дела.

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец после судебного заседания 23 сентября, на котором Высший антикоррупционный суд рассматривал жалобу экс-нардепа на решение прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+».

«На мое глубокое убеждение, детективы не могут смириться с закрытием производства и для удовлетворения своих собственных амбиций способны пожертвовать судьбами людей, деловой репутацией людей. Только для того, чтобы доказать, что они не зря ели хлеб в НАБУ 3,5 года», - сообщила адвокат.

Она отметила, что во время судебного заседания присутствующие на нем детективы НАБУ постоянно давали инструкции представителям Виктора Чумака, за что естественная судья сделала отдельное замечание.

«Мы видели о том, как детективы контактируют в мессенджерах со стороной господина Чумака и его представителя. Им делали замечания. То есть, это всем было видно», - добавила адвокат.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за 3,5 года не удалось. Вынесение решения суда ожидается утром 24 сентября.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.