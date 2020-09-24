Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заложили в бюджете на следующий год 50% увеличения своих зарплат, в то время как шахтеры выбивают свою зарплату забастовками

Об этом сообщил народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.



«Пока шахтеры отстаивают зарплаты на митингах и бастуют под землей - члены знаменитого НКРЕКП ожидают 50-процентный рост зарплаты. Цинизм, который я не мог себе представить. Это прямое неприкрытое надругательство над всеми работниками предприятий и учреждений страны, перед которыми сегодня существует более 3,5 млрд грн долгов по заработной плате», - написал Волынец.



Он напомнил, что масштабный кризис в энергетике и миллиардные задолженности на энергорынке были спровоцированы, в том числе и действиями членов НКРЭКУ, которые со следующего года хотят существенного повышения расходов на свое содержание.



"Хочется спросить, за какие достижения в энергетике такое щедрое вознаграждение? Потому что за этот год отрасль попала в уныние, которого мы не видели 20 лет. В этом году впервые с конца 90-х шахтеры были вынуждены провести масштабную забастовку возле офиса президента. Долги на энергорынке уже пересекли границу в 30 млрд грн... И за все "достижения" члены НКРЭКУ решили себя наградить. Инициировать увеличение своего содержания с 487 млн грн в этом году до 714 млн - в следующем», - сообщил Волынец.



Напомним, ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что действия членов НКРЭКУ являются причиной энергетического кризиса и задолженности на энергорынке в несколько миллиардов.



В свою очередь соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что НКРЕКП искусственно занижает цену на электроэнергию в интересах крупных промышленных потребителей, что приводит к миллиардным убыткам участников энергорынка.



Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта тока из России.