Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) оказался единственным «потерпевшим» в рамках уже закрытого из-за отсутствия состава преступления дела «Роттердам+», который обратился в суд для пересмотра решения прокуратуры.

Об этом свидетельствуют данные Высшего антикоррупционного суда.

Суд планирует рассмотреть иск НЗФ к Специализированной антикоррупционной прокуратуре 24 сентября.

Накануне в ходе судебного заседания по жалобе экс-нардепа Виктора Чумака, прокурор САП Виталий Пономаренко сообщил, что в ходе досудебного расследования дела «Роттердам+» всего два лица просило признать из потерпевшими. Это два ферросплавных завода Игоря Коломойского - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов.

Напомним, во время судебных слушаний 23 сентября прокурор САП Пономаренко подтвердил суду, что обвинение за 3,5 года расследования не установило доказательств совершения преступления и вреда от действия формулы «Роттердам+».

28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

По утверждению экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, который был одним из подозреваемых по делу «Роттердам+», медиа-компания против этой формулы финансировалась структурами Игоря Коломойского, с привлечением подконтрольных олигарху медиаресурсов, в частности телеканала «1+1».