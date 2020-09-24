Прежде чем повышать тарифы на перевозки из-за введения унифицированного тарифа, "Укрзализныця" должна обсудить с бизнесом системную реформу отрасли

Об этом заявил эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Любые косметические меры приведут лишь к одному, что на самом деле грузоперевозки для владельцев грузов снова подорожают. Если мы не видим системного подхода, не видим, что входит в себестоимость тарифа и как происходит процесс его образования - мы не можем говорить о какой-либо унификации или любые другие сногсшибательные подходы к перевозкам", - пояснил Омелян.

По его словам, базовая составляющая, из которой необходимо исходить при формировании тарифов – это себестоимость и составляющие тарифа на перевозку. Вторая – откровенное обсуждение с бизнесом вопросов по рентабельности «Укрзализныци» и в отношении средств, которые действительно необходимы для обновления инфраструктуры, подвижного состава, тяги.

По мнению Омеляна, только после этого могут появиться основания для введения унифицированного тарифа на перевозки, хотя он считает, что тарифов может быть несколько.

«Все-таки рентабельность и маржинальность разных групп товаров разная. Нужно какие-то 2 или 3 тарифа, с учетом того, что они перевозят, и какова ситуация с пустыми вагонами. Но эти вещи можно регулировать только тогда, когда мы будем понимать четко, сколько это все на самом деле стоит», - подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку пустых вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок. А народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев считает, что реформа «Укрзализныци» давно назрела и ключевая задача при ее проведении - преодолеть коррупцию в отрасли.