Президент Владимир Зеленский единолично принимает решения в стране и поэтому несет личную ответственность перед иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику за проблемы, которые связаны с кризисом неплатежей за произведенную зеленую электроэнергию

Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

«У нас сейчас мега сконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет Президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, кого не слушает», - сказал Тынный.

По его словам, инвесторы ВИЭ пошли на уступки и согласились на снижение зеленых тарифов, однако государство со своей стороны не выполняет обязательства относительно погашения долгов и обеспечения текущих выплат за зеленую электроэнергию.

Тынный подчеркнул, что иностранные инвесторы готовят иски в международные арбитражи и они уверены в своей победе, поскольку вероятность удовлетворения иска очень высока.

«Иностранные компании почти все готовят иски, потому что они могут судиться в Париже, Вашингтоне или в Стокгольме», - добавил соучредитель УАВЭ.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновление энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.