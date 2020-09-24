Своевременное вмешательство Антимонопольного комитета позволило предупредить злоупотребления "Укрзализныци" в отношении грузоотправителей. Об этом говорится в письме "Укркокса" к председателю Антимонопольного комитета.

В "Укркоксе" напомнили: в мае текущего года Антимонопольный комитет рекомендовал "Укрзализныце" не создавать неравные условия предоставления услуг по перевозке грузов по железной дороге, в частности отказаться от перевозок грузов на особых условиях. Это позволило предотвратить дополнительные расходы грузоотправителей.

"Своевременное вмешательство АМКУ позволило предотвратить необоснованное завышение расходов грузовладельцев на перевозку товаров по железной дороге. А также стало сигналом субъектам естественных монополий об ответственной политике в ценообразовании своих услуг", - отмечается в письме.

Напомним, ранее представители металлургической отрасли заявили, что принятые Антимонопольным комитетом действия в отношении "Укрзализныци" позволили сохранить справедливые условия перевозок для всех грузоотправителей.

"Укрметаллургпром" сообщал, что обратился в НАБУ и Нацполицию по поводу коррупционных схем в "Укрзализныце", связанных с перевозкой грузов на особых условиях. Эти условия предусматривали 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.