Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать не государственный монополист "Укрзализныця", а рынок.

Об этом заявил бывший народный депутат Владимир Гусак.

По его словам, вместо того, чтобы все время повышать тарифы, необходимо провести реформу «Укрзалізниці» и отделить разные направления бизнеса, в частности, пассажирские перевозки и грузовые. А также создать независимого регулятора, который будет отвечать за формирование тарифов в части, которая останется монополией.

«Речь идет о разделении «Укрзализныци» на несколько вертикалей, на инфраструктурную часть, на часть грузовых перевозок – где можно создать даже несколько компаний, чтобы была настоящая конкуренция, а там есть простор для конкуренции. И выделить пассажирские перевозки в отдельный бизнес-сегмент», - рассказал Гусак.

Он также отметил, что в сегменте грузовых перевозок тарифы должны устанавливаться рынком, а не «Укрзализныцей», как это происходит сейчас.

«Надо осуществить эти меры, эти преобразования. И после того, после создания НКРТ-рассмотреть вопрос изменений каких-то тарифов на инфраструктуру. К тому времени никакие изменения тарифов, ни одна так называемая унификация, ни одно повышение тарифов не имеет большого смысла и лишь отвлекает внимание от необходимости в конечном итоге осуществить давно ожидаемую реформу «Укрзализныци», - отметил Гусак.

Ранее эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что» Укрзализныця", прежде чем повышать тарифы на перевозки из-за введения унифицированного тарифа, должна обсудить с бизнесом системную реформу отрасли.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.