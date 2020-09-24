Киевские пенсионеры жалуются на мизерную пенсию и высокие тарифы на коммунальные услуги. Как сообщает Обозреватель, об этом заявил кандидат в мэры Киева от партии "Перемога Пальчевського, Андрей Пальчевский в эфире телеканала News One.

"Я уверен, первое, что надо сделать – это снизить тарифы. Я много разговариваю сейчас с людьми в районах Киева, где бабушки мне говорят, что их пенсии ниже 50 долларов в месяц из которых половина сразу расходуется. Далее остается на две пачки аспирина, пачку чая и пакет молока ", - отметил Пальчевский.

По мнению политика, местные власти имеют прибыль с завышенных тарифов на оплату коммунальных услуг.

"Сегодняшняя власть на Банковой показывает, что у них наладились тесные деловые отношения. И когда говорят, почему не были снижены тарифы, то я отвечаю, что они ведь не враги себе. Они из этих тарифов имеют. Скажите, кто командует всеми инстанциями, которые собирают деньги с киевлян? Это же родственники и подельники этих граждан! ", - сказал Пальчевский.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрея Пальчевского выдвинули в мэры жители одного из районов Киева.