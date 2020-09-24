Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook
Приводим слова автора без комментариев, пишет znaj.ua.
Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил законопроект» О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", разработанный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины под руководством Роман Абрамовский.
Законопроект предусматривает внедрение интегрированного разрешения для крупных предприятий, которые являются крупнейшими загрязнителями окружающей среды. Интегрированное разрешение будет устанавливать требования к объемам загрязнения и необходимых мер для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду.
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Он будет включать требования к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, спецводопользование и управления отходами. Получение такого разрешения крупнейшими загрязнителями станет обязательным.
Законом будет внедрена электронная система выдачи интегрированных разрешений.
Субъекты хозяйствования будут обязаны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения. Если эти условия будут нарушаться, разрешение может быть аннулирован. А это значит, что работа предприятия будет остановлена до выполнения законных требований государства.
Принятие законопроекта устанавливает четкие процедуры контроля за промышленным загрязнением в нашей стране и будет стимулировать предприятия к масштабному обновлению.
В свою очередь, Государственная экологическая инспекция Украины приложит все усилия для эффективного контроля за предприятиями-загрязнителями.