Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook

Приводим слова автора без комментариев, пишет znaj.ua.

Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил законопроект» О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", разработанный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины под руководством Роман Абрамовский.

Законопроект предусматривает внедрение интегрированного разрешения для крупных предприятий, которые являются крупнейшими загрязнителями окружающей среды. Интегрированное разрешение будет устанавливать требования к объемам загрязнения и необходимых мер для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду.

Он будет включать требования к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, спецводопользование и управления отходами. Получение такого разрешения крупнейшими загрязнителями станет обязательным.

Законом будет внедрена электронная система выдачи интегрированных разрешений.

Субъекты хозяйствования будут обязаны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения. Если эти условия будут нарушаться, разрешение может быть аннулирован. А это значит, что работа предприятия будет остановлена до выполнения законных требований государства.

Принятие законопроекта устанавливает четкие процедуры контроля за промышленным загрязнением в нашей стране и будет стимулировать предприятия к масштабному обновлению.

В свою очередь, Государственная экологическая инспекция Украины приложит все усилия для эффективного контроля за предприятиями-загрязнителями.