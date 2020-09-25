Из-за проблем с подключениями к электросетям Украина теряет 60% инвесторов. Главные влияющие факторы – бюрократия и высокая стоимость подключений. Об этом заявил Михеил Саакашвили, член Национального совета реформ при Офисе Президента на презентации инициатив Офиса простих решений и результатов для деупутатов Слуги народа. Эксперты заявили, что решить проблему стоимости можна путем перевода части оплаты за подключения на оператора системы распределения и пересмотра стимулирующего тарифа для них.



«Приходит инвестор и говорит, чтобы ты в Украине просто провёл провод чтобы подключить к электричеству свой бизнес тебе нужно 2 года иногда. Он идёт в соседнюю Словакию, он идёт в Россию. Теряем 60% инвестиций», - заявил Михеил Саакашвили во время презентации инициатив Офиса простых решений и результатов.



Основную проблему Саакашвили видит в бюрократии и высокой стоимости: «Сегодня главная проблема - это бюрократические процедуры. У нас сегодня просто всё медленно и поэтому все дороже».



Эксперты предлагают улучшить условия присоединения к сетям переведя часть стоимости подключения к сетям на оператора системы распределения. Чтобы компании могли покрыть эту стоимость надо пересмотреть ставки доходности в стимулирующем тарифообразовании для облэнерго. Предлагается изменить доходность с 3% на 7%.

По мнению экспертов, это поможет повысить инвестиционную привлекательность страны.



Напомним, ранее экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех заявил, что позиция Украины в рейтинге Doing Business зависит от понижения стоимости подключения к электросетям путем пересмотра стимулирующего тарифа.