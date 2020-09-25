Трехкратное повышение тарифов "Укрэнерго" на транспортировку тока, которое инициирует Укрэнерго и НКРЭКУ, повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги. Об этом заявил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский.

По словам эксперта, намерения "Укрэнерго" существенно увеличить тарифы на транспортировку электроэнергии повлекут тотальный рост цен, ведь промышленность заложит увеличенные расходы на ток в стоимость произведенной продукции и услуг. По его мнению, на время кризиса власть должна ввести мораторий на повышение тарифов.

"На период кризиса объективно возникает потребность введения моратория. То есть бизнес понимает, что происходит подорожание, инфляция промышленная, потребительская инфляция", - рассказал Забловский.

Он считает, что в Украине прежде чем повышать тарифы, должны были бы провести обсуждение с бизнесом, который и так понес значительные потери из-за связанных с карантином ограничений.

"В таких условиях нужно было бы очень четко прокоммуницировать любые изменения, а во-вторых, найти консенсус по повышению. Пусть это будет, возможно, повышение отсроченное, и в меньшей степени. Нужен диалог с промышленной бизнес-средой по повышению, потому что Украина остается страной с большой степенью монополизации многих рынков, энергетического в том числе", - сказал Забловский.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 640,23 грн/МВт-час.