Назначение Сергея Лещенко членом Наблюдательного совета «Укрзализныци» было коррупционным. Об этом заявил народный депутат Украины Максим Бужанский.

«Сам факт членства Сергея Лещенко, который никаким образом не является специалистом в этой области, т.е. в Наблюдательном совете железной дороги, это и есть коррупция. Это само по себе коррупция. Это и есть коррупция», - сказал Бужанский.

Депутат подчеркнул, Лещенко оказался в Наблюдательном совете УЗ не по своим профессиональным качествам.

«Он попадает в наблюдательный совет не потому что является с специалистом в управлении железной дорогой. Не потому что он является специалистом в управлении бизнесом. Это коррупционное назначение. Он там и олицетворяет эту коррупцию, с которой якобы борется», - сказал Бужанский.

По его мнению, борьбой с коррупцией должны заниматься специально созданные для этого органы, а задачей членов Наблюдательного совета госкомпаний является повышение эффективности работы компаний.

«Члены наблюдательных советов государственных предприятий должны заниматься тем, чтобы стараться сделать эти предприятия прибыльными. Если есть факты коррупционных преступлений, то не нужно с ними бороться, нужно обращаться в органы», - считает депутат.

Напомним, ранее экс-директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате чего, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.