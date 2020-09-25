Трехкратное увеличение тарифа на передачу тока "Укрэнерго" - это схема грабежа потребителей электроэнергии. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя намерения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысить тариф на передачу тока.

"Комиссия хочет увеличить тариф на передачу НЭК «Укрэнерго» не на проценты, а кратно. Этот тариф будут пытаться повысить в 2,7-раза до 640,48 грн МВт-ч. Я открыто заявляю, что это еще одна схема разграбления потребителей электроэнергии. И она является следствием халатности со стороны НКРЭКУ", - написал Кучеренко.

По его словам, в первую очередь от такого решения пострадают предприниматели, а в конечном счете – заплатит население, ведь увеличение тарифа бизнес заложит в стоимость своей продукции.

"Любая Киевская пекарня, кафе или предприятие заплатят больше за ток, из-за роста тарифа «Укрэнерго». А потом больше заплатит население, потому что бизнес вряд ли будет работать себе в убыток. В результате получим банкротство предприятий, которые потеряют конкурентоспособность, подорожание цен на услуги и товары", - пояснил Кучеренко.

Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК «Укрэнерго» произошло с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 55% - со 155,4 до 240,23 грн/МВт.ч.

Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что трехкратное повышение тарифов «Укрэнерго» на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.