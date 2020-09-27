Украина в августе 2020 года увеличила производство экологической и возобновляемой электроэнергии (из возобновляемых источников) до 16,6% по сравнению с 9,4% в августе 2019 года.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики Украины.

Соотношение произведенной электроэнергии в Украине в августе по видам генерации следующее:

– возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая электроэнергия) - 10,7% (+5,5 п. п. К августу 2019 года);

– гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции-5,9 %(+ 1,7 п. п.);

– атомные электростанции-52,1% (+2,2 п. п.);

– тепловые электростанции-30% (-9,2 п. п.);

- остальные-1,4% (-0,1 п. п.).

По итогу 8 месяцев 2020 года Украина произвела 13,3% экологической энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,9% в аналогичном периоде 2019 года.

Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse. В свою очередь, производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, что ухудшает ситуацию в экологии.

Страны Европы, в т. ч. Украина, наращивают производство зеленой электроэнергии из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за рубежом. При этом Россия, как ключевой экспортер угля и газа в страны ЕС, пытается сохранить свое экономическое и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о якобы ее вреде.