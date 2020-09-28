Унификация тарифов на грузовые перевозки по железной дороге является нецелесообразной без комплексного реформирования "Укрзализныци" и может привести к уменьшению доходов компании

Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская.



По ее мнению, система тарифов «Укрзализныци» требует комплексного пересмотра. Однако для этого сначала необходимо создать независимый регулятор – Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта.



"Унифицировать действующие устаревшие тарифы в условиях явной необходимости пересмотра всей системы ценообразования является нецелесообразным", - считает Михайловская.



Она также отметила, что по мнению экспертов Ассоциации, унификация тарифов на порожний пробег не приведет к ожидаемому росту доходов «Укрзализныци»», а наоборот – к их падению, поскольку уменьшится грузопоток.



«Такое решение может привести к потенциальному снижению грузопотока на 3% или 9 млн тонн/год, в том числе за счет сокращения перевозок массовых грузов, что нивелирует ожидаемые дополнительные доходы «Укрзализныци», - пояснила Михайловская.



Эксперт подчеркнула, единственным путем установления справедливых тарифов на услуги «Укрзализныци» является системное реформирование тарифов на перевозки после демонополизации компании и создания профильного регулятора НКРТ.



Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця", прежде чем повышать тарифы на перевозки из-за введения унифицированного тарифа, должна обсудить с бизнесом системную реформу отрасли.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.