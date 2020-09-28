АО «Укрзализныця» законтрактовало 6 тыс. т дизельного топлива у компаний «Анвитрейд» и 3 тыс. т у «Глуско Украина» по цене котировок топлива в Роттердаме (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) плюс фиксированная наценка $26-27/т.

«Анвитрейд» предложила ресурс по расчетной цене 18 354 грн/т и 18 273 грн/т, «Глуско Украина» — по 18 223 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная «грязная» маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ, составит у «Анвитрейд» $29,7/т (836,7 грн/т) и $27,3/т (769,3 грн/т), у «Глуско Украина» — $25,8/т (727,8 грн/т).

«Грязная» маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Компании «Глуско Украина» и «Анвитрейд», по данным Enkorr, являются одними из крупнейших импортеров дизельного топлива из Российской Федерации.

«Укрзализныця» с февраля 2019 года закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам. На аукционах определяется фиксированный уровень торговой наценки поставщика, который затем автоматически добавляется к ценам в Европе на дату отгрузки.

На предыдущем тендере УЗ, в первой половине июля, наценка к стоимости дизельного топлива в порту Роттердама составила $31-33/т.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских хабах используется для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года действовала т. н. формула «Амстердам+», которая предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF. С августа – применяется формула «Дюссельдорф+» (цена на хабе NCG в Германии плюс доставка).

Также в 2016-2019 годах действовала формула «Роттердам+» для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.