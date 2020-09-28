Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) и ферросплавные завод Игоря Коломойского объединили усилия, чтобы дискредитировать Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд и возобновить уже закрытое при отсутствиипреступления дело "Роттердам+".

Об этом заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"После того, как судья широкая отказалась удовлетворить жалобу Чумака о закрытии дела и поддержала решение прокурора, появились две аналогичные жалобы - от ЦПК и от ферросплавных заводов Коломойского. И чудо - судья эти жалобы объединила в одну, фактически впервые официально оформив отношения Шабунина и Коломойского», - сообщила адвокат на своей странице в Facebook.

По ее словам, бурная реакция главы ЦПК Виталия Шабунина на решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела «Роттердам+» и откровенные оскорбления в адрес судьи в очередной раз подтвердили его заангажированность

Позиция руководства ЦПК по делу «Роттердам+» и ее коллаборация с группой «Приват» Игоря Коломойского, по мнению Одинец, окончательно дискредитировала эту общественную организацию, которая существует за средства американских налогоплательщиков.

"И здесь упоминается историческая фраза о том, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, и хочется добавить, что некоторые коррупционеры уже давно называют себя антикоррупционерами», - подчеркнула Одинец.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела «Роттердам +». Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

Дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула «Роттердам +» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила силу 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.