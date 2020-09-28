Внедренная в феврале этого года система с искусственным интеллектом «Farseer» помогла в два раза сократить нарушения правил безопасности труда на ДТЭК Ладыжинской ТЭС

Всего с начала года на предприятии выявлено 35 нарушений, что в два раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года, когда их было 78.



«Главное предназначение инновационной системы видеонаблюдения - чтобы каждый энергетик после рабочей смены вернулся домой живым и здоровым. 35 выявленных и вовремя устраненных нарушений безопасности труда - равнозначно количеству не допущенных несчастных случаев и спасенных жизней», - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.



Он также добавил, что кроме безопасности сотрудников новая технология помогает энергетикам делать вклад в энергетическую безопасность страны. «Система следит, чтобы не произошло несанкционированного вмешательства в работу оборудования и остановки предприятия», - подчеркнул Д. Сахарук.

По словам директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, эта система работает с использованием компьютерного зрения и нейронных сетей. «Технология в режиме реального времени анализирует изображение с камер наблюдения и мгновенно фиксирует нарушения: отсутствие у работников защитной каски или очков, а также пребывание в запрещенной зоне. Эта информация сразу передается ответственному за безопасность персоналу», - сказал Э.Вольпе. Он также добавил, что разработчиком системы «Farseer» является украинское технологическое объединение Limpid Group. Э.Вольпе подчеркнул, что для ДТЭК важно находить инновационные решения в Украине и, таким образом, поддерживать талантливую молодежь и разработчиков.

Как рассказал руководитель департамента охраны труда и промышленной безопасности ДТЭК Ладыжинская ТЭС Анатолий Нетреба, на предприятии сейчас работает 25 камер с дальностью работы до 60 метров. Они установлены в зонах, требующих особого внимания в вопросах безопасности. «За время работы системы энергетики начали более сознательно относиться к своей безопасности и меньше пренебрегать правилами безопасного поведения на предприятии. По каждому случаю мы проводим профилактическую беседу и принимаем меры, чтобы не допустить повторения ситуации», - сказал А. Нетреба.

Система наблюдения с искусственным интеллектом на Ладыжинской ТЭС работает в режиме тестирования уже полгода. Кроме отсутствия каски или защитных очков искусственный интеллект скоро также будет фиксировать курение в неположенном месте, и отслеживать факты работы на высоте без «страховки». После завершения тестирования на Ладыжинской ТЭС ДТЭК планирует внедрить эту технологию и на других своих предприятиях.