Повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к дополнительным расходам свыше 1 млрд грн и необходимости сокращать персонал метпредприятия АрселорМиттал Кривой Рог

Об этом говорится в обращении предприятия к главе комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрею Герусу.



"Повышение тарифов та передачу электроэнергии и диспетчеризацию...увеличит себестоимость продукции, снизит ее конкуренцию на мировом рынке, может привести к сокращению объемов производства, и как следствие, снизить количество персонала предприятия", - говорится в обращении.



По прогнозам АрселорМиттал, повышение тарифов «Укрэнерго» увеличит дополнительные расходы предприятия более чем на 1 млрд грн. В частности, дополнительные расходы за ноябрь-декабрь текущего года составят 225 млн грн, за 2021 год - 906 млн грн.



Металлургическое предприятие АрселорМиттал Кривой Рог призвало депутатов ввести мораторий до конца 2021 года на повышение тарифов «Укрэнерго» на диспетчеризацию и передачу электроэнергии.



Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час.



Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф «Укрэнерго» на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии. В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф «Укрэнерго» должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.