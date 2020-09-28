Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили поддержал идею фракции «Слуга народа» выпустить ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, которая сформировалась из-за ручного управления энергорынком.

По его словам, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон №810-IX, который предполагает сокращение зеленых тарифов и обеспечение выплат за зеленую электроэнергию, должен выполняться.

«Ну, президент сказал, что надо платить, совершенно справедливо сказал. Сейчас зарегистрировали закон. Надо выпустить внутренние облигации займа и через транш бюджета, через что-то финансировать постепенно», - сказал Саакашвили в эфире канала «Украина 24».

При этом он подчеркнул, что такая ситуация происходит из-за того, что реформа рынка электроэнергии не была доведена до конца и это создало проблемы с финансовыми расчетами, в том числе с производителями зеленой электроэнергии.

Напомним, депутаты фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151).

Законопроектом предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Поправками в закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.