Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярных посещений Российской Федерации председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат, член ВСК Валентин Наливайченко.

"Сегодня ВСК получила подтверждение, что Валерий Тарасюк любит путешествовать в Москву уже после начала войны и аннексии Крыма. Даже есть основания предполагать факт посещения России уже после назначения на должность председателя НКРЭКУ. Из-за запрета прямого авиасообщения, поездки в столицу РФ происходили через Минск или европейские столицы", - сообщил Наливайченко на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, собранные ВСК данные дают основания утверждать, что в декабре 2019 года, почти через два месяца после назначения председателем комиссии, Тарасюк транзитным путем через Берлин посетил столицу РФ, и вернулся в Киев через Минск.

"Эта поездка состоялась в конце декабря 2019 года. Именно в это время Тарасюк активно лоббировал импорт электрической энергии от российского монополиста Интер РАО, который руководствуется другом Путина Игорем Сечиным. И сама эта российская компания находится под санкциями правительства США", - отметил Наливайченко со ссылкой на выводы ВСК.

Сейчас временная следственная комиссия, по словам народного депутата, направляет запросы в правоохранительные органы для проверки фактов посещения страны-агрессора высшим должностным лицом Украины

"Выясняем также: с кем в столице государства-агрессора проводил встречи руководитель НКРЭКУ 19-20 декабря 2019 года и обсуждались ли на этих встречах поставки электрической энергии в Украину", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, ранее депутат Михаил Волынец обратился к Кабмину с просьбой прекратить полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка через имеющийся у него конфликт интересов, связанный с семейным энергетическим бизнесом.

По данным временной следственной комиссии ВР Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ возглавлял «Эф Энд Эм Украина» и владел 10% ее уставного капитала. После назначения он передал управление компанию родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет ее и поныне.

После назначения Валерия Тарасюка главой НКРЕКП, активность компании его брата на энергетическом рынке резко выросла – она начала осуществлять регулярные платежи «Оператору Рынка» и была контрагентом системного оператора «Укрэнерго».

Впервые информация о бизнес-интересах семьи главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в энергетике появилась в СМИ еще 10 сентября и уже на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована. СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Валерий Тарасюк на него не явился.