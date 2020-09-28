Повышение тарифа на передачу электроэнергии в условиях кризиса ударит по конкурентоспособности продукции отечественной промышленности. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
«Это для промышленности в условиях коронакризиса неприемлемо», - заявил Омельченко.
По его мнению, кроме повышения тарифов у компании «Укрэнерго» должны быть и другие механизмы, которые бы могли способствовать погашению задолженности.
«Нужно выпускать облигации государственного займа, брать кредиты ЕБРР, менять систему ПСО, открывать рынок для всех компаний, в том числе государственных», - считает Омельченко.
По словам эксперта, решать задачу погашения задолженности только повышением тарифов «Укрэнерго» - неэффективно.
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«Это должен быть комплекс решений. Все это должно быть сбалансировано и просчитано, чтобы промышленность не утратила своей конкурентоспособности на международных рынках», - подчеркнул Омельченко.
Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.
Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.