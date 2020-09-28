Народные депутаты фракции "Слуги народа" предложили приемлемый механизм решения проблемы задолженности на энергорынке, которая стала результатом недореформированности рынка электроэнергии Украины.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Игорь Тынный, комментируя регистрацию депутатами фракции «Слуга народа» законопроекта №4151, который предусматривает выпуск ОВГЗ.

"Приятно слышать, что в президентской фракции есть кто-то кому не безразлично, что происходит с инвестиционным климатом...рад, что кто-то такой законопроект зарегистрировал. Поэтому ограниченно оптимистично эту идею воспринимаю, потому что на самом деле все предыдущие попытки провалились", - сказал Тынный.

По его словам, погашение задолженности перед производителями тока из возобновляемых источников через выпуск облигаций государственного займа является приемлемым в качестве одноразового способа решения проблемы.

"Закон Украины предусматривает возможность и бюджетного финансирования, и финансирования ценными бумагами ОВГЗ. Еще раз подчеркну, что мы не считаем, что так должно быть, мы считаем, что на рынке электрической энергии, как на товарном рынке должны быть 100% денежные расчеты. Однако как одноразовый способ решения накопленного кризиса это лучше чем ничего", - пояснил Тынный.

Напомним, депутаты фракции «Слуга народа» Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151). Законопроектом предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП «Гарантированный покупатель», а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Поправками к Закону "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% от прогнозного выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения Меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.