Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Галина Третьякова, возглавляющая в парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, выступила с утверждением, что повышение пенсионного возраста необходимо, иначе к моменту выхода на пенсию у граждан не будет требуемого трудового стажа.

Она напомнила, что сейчас в стране существуют три возраста для выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет. Выбор каждого из них зависит от накопленного трудового стажа. С каждым годом необходимый стаж увеличивается, и в будущем должен достичь тридцати лет

Таким образом, по словам Третьяковой, если человек выходит на пенсию в 60 лет, то у него, вполне вероятно, ещё не будет необходимого стажа. Уже в 2030-х годах число таких людей в Украине должно превысить половину.

Речь идёт о повышении возрастной планки, которое начинает действовать с 2021 года. Далее каждый год нужный стаж будет увеличиваться. Например, сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, требуется от 17 до 27 лет трудового стажа. Уже к 2028 году эти пределы составят от 25 до 35 лет.

К этому времени, как полагают специалисты, лишь половина украинцев сможет выходить на пенсию по достижении 60-летнего возраста. Всем остальным придётся работать до 63 или 65 лет.

Инициаторы пенсионной реформы объясняют её необходимость тем, что доля пенсионеров в стране возрастает в сравнении с долей работающих граждан. При этом, согласно прогнозам экспертов, уже через пять лет население должно будет уменьшиться на 18 процентов, так что обеспечивать пенсионеров будет некому.

Ранее сообщалось об огромной задолженности плательщиков перед Пенсионным фондом.

Также шла речь о прибавке для определённых категорий пенсионеров.