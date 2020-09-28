Бизнес испытывает трудности из-за высокой стоимости присоединения к электросетям. ее его снижения операторы системы распределения должны модернизировать и усилять систему. Но текущие ставки на стимулирующее тарифообразование не позволят привлекать достаточно инвестиций для этого. В этом убежден Владимир Бужан из Центра Экономического Восстановления при Кабинете Министров Украины.

Владимир Бужан отметил, что с принятием стимулирующего регулирования на распределение электроэнергии инвестиции в 1 км электросетей вырастут с 200 долл до 400 долл. Но, по его мнению, этого недостаточно для эффективного обновления сетей и значительного скачка в улучшении ситуации с электросетями.

Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям - Владимир Бужан, Центр Экономического Восстановления Бизнес испытывает трудности из-за высокой стоимости присоединения к электросетям. Для его снижения операторы системы распределения должны модернизировать и усилять систему. Но текущие ставки на стимулирующее тарифообразование не позволят привлекать достаточно инвестиций для этого. В этом убежден Владимир Бужан из Центра Экономического Восстановления при Кабинете Министров Украины. Владимир Бужан отметил, что с принятием стимулирующего регулирования на распределение электроэнергии инвестиции в 1 км электросетей вырастут с 200 долл до 400 долл. Но, по его мнению, этого недостаточно для эффективного обновления сетей и значительного скачка в улучшении ситуации с электросетями.

Напомним, ранее в энергетическом комитете Европейской бизнес Ассоциации призвали НКРЕКУ способствовать упрощению условий ведения бизнеса и процедуры присоединения к сетям. Эксперты ассоциации заявили, что удешевить подключение к сетям можно переведя часть стоимости за присоединение мощности на оператора системы распределения. Для этого НКРЭКУ необходимо пересмотреть ставку возврата инвестиций в существующие активы ОСР и повысить ее с 3% до не менее 6%, чтобы ОСР имели возможность модернизировать электросети.