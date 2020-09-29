Ферросплавные заводы Игоря Коломойского, которые были инициаторами медиа-мифа «Роттердам+», решили самостоятельно обжаловать в суде решение прокуратуры о закрытии этого дела из-за отсутствия в нем состава преступления.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил экс-глава НКРЭКУ и бывший подозреваемый по делу Дмитрий Вовк.

«На сцену выходят идейные вдохновители и те, кто раздувал это дело. Ферросплавные заводы Игоря Валерьевича Коломойского также подали жалобу, чтобы «Роттердам+» как медийный пузырь продолжал жить», - сообщил Вовк.

По его словам, Никопольский завод ферросплавов считает себя «потерпевшим» от действия формулы, законность которой уже подтвердили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.

По его убеждению, иск Никопольского завода ферросплавов против САП такой же безосновательный, как и заявление экс-нардепа Виктора Чумака, и должен быть отклонен.

Вовк напомнил, что в своем решении по иску Виктора Чумака судья ВАКС объявила, что в деле отсутствует состав преступления и исчерпаны все возможности для получения доказательств, которые бы доказывали какую-либо вину в этом деле.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела «Роттердам +». Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в совместное производство.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически утратила силу 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.