Совместные усилия "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина и ферросплавных заводов Игоря Коломойского обжаловать закрытие дела «Роттердам+» в очередной раз подтвердили заказной характер этого дела.

Такое мнение высказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Никопольский завод ферросплавов» Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Шабунина умудрились вместе подать в суд заявления против САП с просьбой отменить решение о закрытии дела «Роттердам+». Либо они вообще глупые, либо просто уже никто не планирует скрывать свои истинные бизнес-интересы. Здесь откровенное подтверждение, что «Роттердам+» от начала было делом политическим и бизнес-лоббистским», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, единственными «пострадавшими» по уже закрытому делу «Роттердам+» себя считают только два предприятия Игоря Коломойского – «Никопольский завод ферросплавов» и «Запорожский ферросплавный завод».

"В принципе, это хорошо, что Шабунин-ЦПК-Коломойский-ферросплавы выстроились в один ряд. Ранее было понятно, что "Никопольский завод ферросплавов" и "Запорожский завод ферросплавов" Игоря Коломойского были единственными потерпевшими по закрытому делу "Роттердам". Но теперь к ним добавился ЦПК Шабунина, который теперь прямо стоит бок о бок своего верного соратника Игоря Коломойского и его заводов»,-добавил Корольчук.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела «Роттердам +». Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в совместное производство.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула «Роттердам +» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действовать с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.