Член наблюдательного совета «Укрзализныци» Андерс Ослунд лоббировал интересы Виктора Пинчука, продвигая его банк «Кредит-Днепр»

Об этом сообщил экс-директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев в интервью РБК-Украина.

«В июле 2018 года был сформирован Наблюдательный совет. В ноябре 2018 года появились представители банка «Кредит-Днепр», председатель правления с заместителем. Меня пригласил по этому поводу Кравцов, как финансового директора. Была проведена беседа, чтобы расширить сотрудничество с этим банком, то есть, постепенно перевести туда обороты компании. Я сказал – ок. А потом промониторил показатели банка и оказалось, что он в достаточно сомнительном состоянии, даже на межбанке ему другие банки лимиты не открывали», - рассказал Рязанцев.

По словам Рязанцева, по его рекомендации руководством УЗ было принято решение не расширять сотрудничество с банком. По его мнению, лоббировал эту идею член набсовета УЗ Андерс Ослунд, который также был членом набсовета банка «Кредит-Днепр».

«Конечно, банк, который контролируется Пинчуком, приходил не просто так. И кто мог его лоббировать как не член Набсовета УЗ Андерс Ослунд, который был также членом Набсовета этого банка. Тогда активно говорили о поиске собственником покупателя на этот банк, а с таким активом как клиент Укрзализныця цена была бы другой, да и от операционной деятельности доходы были бы солидные», - считает Рязанцев.

Напомним, ранее политолог Ростислав Балабан заявил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» неэффективен. По его мнению, наблюдательные советы не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась, и их нужно ликвидировать и продумать другой - понятный и прозрачный механизм.