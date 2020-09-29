«Слуга народа» решает долговые проблемы энергорынка без поднятия тарифов на ток – Буймистер



Фракция «Слуга нроду» хочет решить проблему задолженностей на рынке электроэнергии Украины путем выпуска ОВГЗ, что позволит предотвратить повышение тарифов на ток для населения и промышленности.

Об этом сообщила народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.



Депутат напомнила, что коллеги по фракции зарегистрировали законопроект (№4151), которым предлагается осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 19,6 миллиардов гривен для погашения задолженностей на энергетическом рынке.



«За счет средств от выпуска ОВГЗ сначала надо покрыть дефицит «Укрэнерго». Затем оно сможет закрыть задолженность перед ГП «Гарантированный покупатель». И уже на последнем этапе произойдет расчет перед производителями зеленой электроэнергии», - рассказала Буймистер.



Впрочем она отметила, что такой способ финансирования дефицитов показывает - рынок работает неэффективно. И считает, что отраслевой регулятор НКРЭКП не выполняет в полной мере свои функции.



"Укрэнерго" в своей деятельности не должно быть дефицитным (но и тариф, конечно, должен быть обоснованным). Так же "Гарантированный покупатель" должен зарабатывать средства, продавая ток на рынке электроэнергии по рыночным, а не дискриминационным условиям. И этим должна заниматься НКРЭКУ", - пояснила Буймистер.

Она отметила, что поддержка президента со стороны фракции «Слуга народа» показывает, что нам важно то, как будут встречать Владимира Зеленского международные партнеры и инвесторы за рубежом.

"Нам нужно вернуть репутацию инвестиционно привлекательной страны, которая выполняет взятые на себя обязательства. Вместе с тем, не допустить дополнительной нагрузки на потребителей - бытовых и промышленных», - подчеркнула депутат.



Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.



Напомним, депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон» О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151). Законопроектом предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП «Гарантированный покупатель», а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Поправками к Закону "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% от прогнозного выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения Меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.