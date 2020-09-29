Об этом в Facebook сообщила Лига Антитраста, пишет "Эспрессо".
"НАЗК выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.
При этом в НАЗК отметили, что агентство уже не сможет проанализировать проект, поскольку правительство 9 сентября успел его принять.
Однако отмечается, что НАЗК провело мониторинг положений уже принятого постановления и обнаружило в нем коррупциогенные факторы, которые способствуют или могут способствовать коррупционным правонарушениям. В связи с этим агентсвто направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанное постановление в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.
Босая экс-солистка «Серебро» взбудоражила позами в бесстыжем платье: «Осторожно, не сломай...»
Печальную тайну бездетной Ольги Бузовой раскрыли в сети: "Если она забеременеет, то..."
Доллар рванул наступление, НБУ выдал беспощадный курс валют: что будет с гривной
47-летняя Высоцкая поразила видами в купальнике и без, не сдержалась даже Брежнева: "Юля..."
Кроме того, по информации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Министерства внутренних дел, указанный проект постановления к ним на согласование не поступал несмотря на то, что Министерство финансов в письме на правительство отметило необходимость согласования проекта постановления с АМКУ.
Как отмечает Лига Антитраста, постановление фактически легализует монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий.