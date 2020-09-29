Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий

Об этом в Facebook сообщила Лига Антитраста, пишет "Эспрессо".

"НАЗК выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

При этом в НАЗК отметили, что агентство уже не сможет проанализировать проект, поскольку правительство 9 сентября успел его принять.

Однако отмечается, что НАЗК провело мониторинг положений уже принятого постановления и обнаружило в нем коррупциогенные факторы, которые способствуют или могут способствовать коррупционным правонарушениям. В связи с этим агентсвто направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанное постановление в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

Кроме того, по информации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Министерства внутренних дел, указанный проект постановления к ним на согласование не поступал несмотря на то, что Министерство финансов в письме на правительство отметило необходимость согласования проекта постановления с АМКУ.

Как отмечает Лига Антитраста, постановление фактически легализует монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий.