Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг повышением тарифов на электроэнергию доведет экономику страны до краха. Об этом заявил экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина 24».

По его словам, инициатива НКРЭКУ повысить тарифы для «Укрэнерго» на передачу электроэнергии ударит по карману каждого украинца и всех без исключения предпринимателей.

«Каждый из нас, и малый, и средний, и крупный бизнес, каждый бытовой потребитель будет платить большую цену за электроэнергию», - сказал Ляшко.

Он также отметил, что именно НКРЭКУ виновата в возникновении миллиардной задолженности на энергорынке и сейчас заставляет всех потребителей тока заплатить за свою безответственность, повышая тарифы.

«Они берут, для пекарен, для кафе, для предприятий маленьких, больших, всех поднимают цены. Вытаскивают эти деньги из кармана. Свою коррупцию, свою неспособность организовать рыночные условия на рынке электроэнергии перекладывают на потребителей, бытовых и промышленных потребителей».

Ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

Напомним, народный депутат Михаил Волынец ранее заявлял, что действия членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, привели к миллиардным долгам и убыткам для государства и способствуют упадку энергетики.