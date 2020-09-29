Член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко не борется с коррупцией, он лоббирует интересы того, кто обеспечил его назначение. Об этом сообщил экс-директор по экономике и финансам АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев в интервью РБК-Украина.

«Он лоббирует чьи-то интересы, они (члены набсовета УЗ – ред.) все там это делают… Лещенко не исключение, он тоже обслуживает интересы того, кто его в это кресло посадил», - сказал Рязанцев.

По его словам, разоблачения Лещенко коррупционных сделок, которые он делает для СМИ, лишь для отвода глаз, в то время как коррупционные схемы на миллиарды продолжают работать в УЗ.

«То, что Лещенко в качестве обоснования своей деятельности выбрасывает в СМИ мелочевку, какие-то 2 автомобиля – это все бред, это уровень базар-вокзал. Ведь объемы, про которые мы говорим – миллиарды», - рассказал Рязанцев.

Как пример он привел ситуацию со скандальным тендером «Укрзализныци». Напомним, компания собиралась закупить у компании «Интерпайп», принадлежащей Виктору Пинчуку, колеса по цене, завышенной в 4 раза. Когда информация о явно коррупционной сделке получила общественный резонанс, Сергей Лешенко соврал СМИ, сообщив, что сделка была расторгнута Набсоветом УЗ.

«Лещенко заявил: мы давно занимались этим вопросом, и уже давно все ликвидировали. Я говорю: а, ну хорошо. Потом смотрю - открытый трехлетний тендер заканчивается не потому, что Наблюдательный совет его аннулировал, а просто потому, что на торги не явился ни один продавец. То есть, ребята ждали до последнего. И если бы знали, что подозрений не будет – продавец бы пришел, и они быстро оформили бы сделку. Вот такая «борьба» с коррупцией», - резюмировал Рязанцев.

Ранее Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате чего, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

Напомним, «Укрметаллургпром» обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплату за ускоренную перевозку грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.