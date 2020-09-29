Мы не должны допустить повышения цен на электроэнергию для бизнеса

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Украина».

По словам депутата, принятый Верховной Радой закон о снижении «зеленых» тарифов не решило в полной мере проблему задолженности на энергорынке, и сейчас необходимо принять дополнительные решения.

«Дефицит средств на покрытие проблем энергорынка и зеленой энергетики остался достаточно большим. Он составляет примерно 22 миллиарда в год», - рассказал Кучеренко.

Он сообщил, что и. о. министра энергетики Ольга Буславец призвала депутатов поддержать закладку в бюджете средств в виде облигаций внутреннего займа для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

"Этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на комитете. Мы будем искать выход, чтобы ни в коем случае не допустить повышения цен на энергоносители. Мы имеем в виду электроэнергию», - сообщил Кучеренко.

Ранее депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности, из-за принятия законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей «чистой» электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.