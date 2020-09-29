Временная следственная комиссия обратилась в Службу безопасности Украины с требованием проверить цели и мотивы многочисленных визитов председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Российскую Федерацию в 2016-2019 годах.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко во время брифинга в Верховной Раде 29 сентября.

"Нами выявлена и направлена в правоохранительные органы информация на проверку, что председатель НКРЭКУ летал в Российскую Федерацию, осуществлял регулярные посещения страны-агрессора", - сообщил депутат Валентин Наливайченко.

Согласно полученным в МИД данным, Тарасюк не был уполномочен на какие-либо переговоры или визиты в Российскую Федерацию.

"Мы обращаем внимание правоохранительных органов, прежде всего СБУ, чтобы была проверка, чтобы проверили отчеты этого высокопоставленного чиновника, сдавал ли он отчеты после поездки в Российскую Федерацию", - добавил Наливайченко.

Напомним, накануне экс-глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных посещениях Валерием Тарасюком Российской Федерации. В частности нардеп сообщил о как минимум 4 случаях вероятных посещений столицы России, один из которых прямым железнодорожным сообщением «Киев-Москва».

После публикации этой информации, председатель НКРЭКУ на своей странице объяснил один из многочисленных визитов переговорами с "Газпромом". Однако никаких объяснений относительно целей и мотивов других поездок в страну-агрессор в 2016-2018 годах Тарасюк не предоставил.