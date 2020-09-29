Державне бюро розслідувань проводить розслідування за фактом втручання в діяльність працівника правоохоронного органу колишім першим заступником прокурора Сумської області О.Рубана під час накладення арешту на майно підприємства

ДБР офіційно визнало ТОВ "Волана" потерпілою стороною у справі, що підтверджує умисний характер незаконних дій групи працівників правоохоронних органів, пише kyiv.press

Екс-прокурора підозрюють в організації та спробі реалізації злочинної схеми по рейдерському захопленню підприємства, яке виробляє "Семки" та інші українські снеки.

На початку червня 2020 року Зарічний районний суд Сумської області своєю ухвалою наклав арешт на виробничий комплекс ТОВ "Волана", що знаходиться у м. Синельниково Дніпропетровській області. За оцінками юристів, це було першим кроком до рейдерського захоплення підприємства.

Насправді ТОВ "Волана" не проводило ніякої діяльності у Сумській області, і не мало ніякого відношення до справи, яка більше трьох років лежала в Сумському СБУ. Апеляційний суд скасував незаконну ухвалу, а представники заводу звернулися до правоохоронних органів з заявами про участь посадовців у спробі рейдерства. В результаті ДБР розслідує справу проти слідчого СБУ В.Прохненка та прокурора А.Жернового, а також справу проти першого заступника обласного прокурора О.Рубана.

Як виявилося, саме О.Рубан давав незаконні вказівки прокурорам і слідчим щодо того, як саме треба розслідувати справу проти "Семок". Оскільки прокурор у своїй діяльності повинен діяти незалежно, дані вказівки кваліфіковані як втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. В результаті такого втручання слідчий СБУ за погодженням із прокурорами вніс до суду незаконне подання про арешт майна. Атестаційна комісія прокурорів рекомендувала після вивчення цієї резонансної справи рекомендувала звільнити О.Рубана з органів прокуратури. Генеральний прокурор підписала відповідний наказ, а також призначила незалежну групу прокурорів для неупередженого розслідування даної справи.

Після офіційного визнання потерпілою стороною представники підприємства отримають повний доступ до матеріалів справи, будуть опитані щодо деталей рейдерської схеми, а також зможуть систематично контролювати хід розслідування, щоб зловмисники не змогли уникнути відповідальності.