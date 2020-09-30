Прежде чем повышать тарифы на грузоперевозки железной дорогой, следует пересчитать базовый тариф и показать его бизнесу

Об этом сообщил экс-директор по экономике и финансам АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев в интервью РБК-Украина.

«Нужно рассчитать правильное тарифообразование, и только тогда можно применять какие-то коэффициенты. Но к тому, что существует сегодня, это экономически нецелесообразно. Рынок против этого. Потому что базовый на сегодняшний день тариф должен быть пересчитан», - сказал Рязанцев.

Он также подчеркнул, что в тариф не должны включаться затраты, не связанные с перевозкой.

«Нужно четко посчитать, какие на сегодняшний день активы принимают участие в перевозочном процессе, и какое количество людей. Соответственно, это должно быть четко предоставлено, показано рынку, и на основании этого должна была рассчитаться новая стоимость», - объяснил Рязанцев.

По его мнению, при нынешнем составе наблюдательного совета «Укрзализныци» ожидать проведения реформы тарифообразования не стоит, поскольку члены набсовета в этом не заинтересованы.

«Из-за чехарды с руководителями (УЗ - ред.) уже никому нет дела до рынка. В итоге и рынок неудовлетворен, и компания, по большому счету, находится в ситуации, когда она предоставляет свои услуги по тарифам, не связанным ни с чем. Ни с рыночной ценой, ни с себестоимостью. Поэтому при сегодняшнем составе Набсовета реформы точно не будет», - считает Рязанцев.

Ранее Андрей Рязанцев заявил, что член наблюдательного совета «Укрзализныци» Андерс Ослунд лоббировал интересы Виктора Пинчука, продвигая расширение сотрудничества УЗ с банком «Кредит-Днепр», а другой член наблюдательного совета - Сергей Лещенко -не борется с коррупцией, а лоббирует интересы того, кто обеспечил его назначение.

В свою очередь народный депутат Украины Максим Бужанский ранее заявлял, что назначение Сергея Лещенко членом Наблюдательного совета «Укрзализныци» было коррупционным.