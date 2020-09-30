Министерство энергетики реализует инициативы для упрощения присоединения электроустановок к электрическим сетям.

Но принятые НКРЭКУ параметры стимулирующего регулирования не позволяют провести реформу для удешевления присоединения. Об этом отметила и. о. министра энергетики Ольга Буславец во время заседания Национального совета реформ.



"Министерство поддерживает большинство инициатив по упрощению присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям. Часть этих инициатив уже реализуется", - отметила Ольга Буславец.



Ольга Буславец заявила, ключевой проблемой, которая значительно усложняет и удорожает присоединение новых электроустановок, является изношенность сетевой инфраструктуры, которая сейчас составляет 50% - 80%.



"Для восстановления инфраструктуры и ее развития, а также уменьшения платы за присоединение необходима эффективная методология стимулирующего тарифообразования", – подчеркнула глава Министерства.



В Минэнерго отметили, что неоднократно предоставляли НКРЭКУ наработанные совместно с экспертами и операторами систем распределения предложения по параметрам RAB-регулирования, которые соответствуют мировой практике стимулирующего тарифообразования. Однако НКРЕКУ были утверждены другие параметры, которые не позволяют аккумулировать достаточный финансовый ресурс для значительного удешевления стоимости присоединения.



"Учет Регулятором предложений Минэнерго позволило бы отменить плату за присоединенную мощность и необходимость строительства Подстанционной составляющей за средства заказчика. Фактически, заказчик бы платил исключительно стоимость строительства линии электропередачи до собственных электроустановок", - пояснила позицию Ольга Буславец.



Напомним, ранее председатель исполнительного комитета Национального Совета реформ Михаэль Саакашвили заявил, что удешевить подключение к электросетям можно путем перевода части оплаты с клиента на оператора системы распределения. Но для этого нужно установить ставку доходности на уровне 6% на старую базу активов в стимулирующем регулировании, чтобы компании могли усиливать оборудование.