Федерация работодателей транспорта Украины поддерживает проект Закона «О внутреннем водном транспорте», зарегистрированный за №1182-1-д от 17.01.2020 г., в редакции, подготовленной Комитетом ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры до второго чтения.

Украина занимает чрезвычайно благоприятное географическое положение, имея на своей территории магистральные реки (Днепр, Дунай, Южный Буг, Днестр), имеющих мощный потенциал для развития прямых (экспортно-импортных) и внутренних (каботажных) перевозок грузов по рекам Украины, пишет сайт "ФРТУ".

Однако, по оценкам экспертов объем речных перевозок в 2019 году составил лишь 12 млн. т. В общем объеме грузовых перевозок по территории Украины это составляет до 2%. Для сравнения, в ЕС средний показной речных перевозок составляет 6%, в Нидерландах – 46%, в Румынии – 30%, в США – 40%. К началу 1990-х годов, по рекам Украины перевозилось 60 млн. т грузов. На сегодня, потенциал рынка речных перевозок в Украине оценивается по крайней мере в 30 млн. т грузов. Имеющийся в Украине перекос в сторону железнодорожных и автомобильных перевозок приводит к высокой нагрузке и быстрому разрушению соответствующей инфраструктуры, особенно автомобильных дорог.

Главные причины низкого уровня использования речного транспорта составляют:

неконкурентность реки в сравнении с железнодорожными и автомобильными грузовыми перевозками учитывая стоимость речных перевозок и сроки доставки грузов: компании, которые осуществляют перевозки реками, вынуждены оплачивать сборы и платежи (за прохождение шлюзов, развод мостов, рентные платы и т. п.), которые не являются характерными для речных перевозок в других развитых странах мира, которые имеют высокую долю речных перевозок (США, ЕС);

отсутствие в достаточном количестве специализированного флота;

хроническое бюджетное недофинансирование содержания речной инфраструктуры, что привело к критическому состоянию 6 шлюзов. На сегодня это представляет серьезную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера (инженерный отчет инженерного армейского корпуса США / U.S. Army Corps of Engineers по результатам обследования 6 шлюзов Украины).

Для реализации потенциала экологического и экономического речного транспорта необходимы государственная поддержка и привлечение инвестиций, предпосылки для чего должен создать профильный закон «О внутренних водных путях Украины».

К сожалению, на данный момент нормативно-правовая база по вопросам внутренних водных путей (ВВП) имеет фрагментарный характер и фактически не направлена на решение задач эффективного функционирования и развития речных перевозок. В Верховной Раде Украины предыдущих созывов уже были попытки принятия различных редакций Проекта Закона «О внутреннем водном транспорте», однако этот закон остается непринятым.

Текст проекта Закона «О внутреннем водном транспорте» №1182-1-д, подготовленный ко второму чтению, учитывает большое количество замечаний, которые были предоставлены представителями ФРТУ и бизнеса, в частности:

-Проект Закона не содержит речного сбора и предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей. Кроме того, исключены положения, что как дополнительный источник финансирования внутренних водных путей предусматривали портовые сборы, которые являются целевыми и должны использоваться исключительно на развитие морских портов Украины;

-Проект Закона уменьшает необоснованные регуляторные и бюрократические барьеры (убраны положения, которые предусматривали введение дополнительных видов лицензирования, согласований при реализации проектов строительства на реках, подтверждений системы управления безопасностью речными терминалами, а не судоходными компаниями, порядок наполнения аварийного фонда, безосновательные штрафы при работе речных терминалов и речных судов).

Поэтому считаем, что текст проекта закона, подготовленный ко второму чтению, гораздо больше соответствует лучшему международному опыту. Этот Проект Закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынке услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций. Принятие Закона Украины «О внутреннем водном транспорте» является одной из самых ожидаемых инициатив для развития речной отрасли и в целом транспортной инфраструктуры и экономики Украины.