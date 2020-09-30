Министерство энергетики предложило Министерству финансов Украины создать рабочую группу со специалистами, которые помогут как можно быстрее решить проблему долгов на рынке электроэнергии, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Мы предлагаем Минфину создать рабочую группу, к которой обязательно присоединятся специалисты Минэнерго. Должны разработать возможные сценарии для полной финансовой стабилизации "зеленой" энергетики, выбрать оптимальный и совместно обеспечить его реализацию", - отметила министр Ольга Буславец.

По информации министерства, к выполнению положений закона № 810-IX должно присоединиться Министерство финансов. В частности, разработать предложения по выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или сплотить другие долговые финансовые инструменты, которые необходимы для погашения задолженностей перед инвесторами в ВИЭ.

Кроме того, с целью избежания существенного повышения тарифа на передачу электрической энергии, необходимо предусмотреть расходы на финансовую поддержку гарантированного покупателя для частичной оплаты «зеленой» электроэнергии из Государственного бюджета в 2021 году. По информации Минэнерго, в бюджете 2021 года на это нужно запланировать 11,55 млрд грн.

Как сообщалось, депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151). Законопроектом предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями «зеленой» энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК «Укрэнерго», чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП «Гарантированный покупатель», а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Как отметила народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер, так президентская фракция хочет решить проблему задолженностей на рынке электроэнергии Украины путем выпуска ОВГЗ, что позволит предотвратить повышение тарифов на ток для населения и промышленности.

Также поправками к Закону «Об альтернативных источниках энергии» от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% от прогнозного выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона-реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.