«Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталия Шабунина давно связан с бизнес-структурами Игоря Коломойского, однако эта связь стала очевидной только после их совместного иска по отмене решение прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+»

Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ, и бывший подозреваемый по уже закрытому делу «Роттердам+» Дмитрий Вовк.

«Центр противодействия коррупции» равно «Центр поддержки Коломойского». На сайте ЦПК есть отдельный раздел о топ-делах. Непонятно каким боком к ним ЦПК, но они выделены в отдельную категорию. В этом разделе отсутствуют дела «Приватбанк», «Укрнафта», «Центрэнерго», «Запорожьеоблэнерго», что является закономерным, учитывая название и цель организации ЦПК», - сообщил Вовк на своей странице в социальной сети Facebook.

На сайте этой общественной организации указаны 28 так называемых «топ-дел», расследование по которым проводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). В этом перечне, как отмечает Дмитрий Вовк, нет ни одного дела, где фигурантами выступают связанные с Игорем Коломойским структуры.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела «Роттердам +». Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Дело «Роттердам+» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.