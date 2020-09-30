В период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию. Об этом заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30%.

"Во время локдауна, карантина, наоборот, надо было поддержать собственную промышленность, малый и средний бизнес, предприятия как таковые. А это можно было бы поддерживать, если бы на определенное время, хотя бы на год было заморозить тарифы на электроэнергию. Но, к сожалению, мы видим, что этого не происходит", - сказал Павловский.

По его словам, повышение тарифа на передачу тока приведет к увеличению расходов промышленности, которые будут заложены в себестоимость товаров и услуг, и соответственно в конечном счете за роста тарифов заплатит население.

«Укрэнерго» повысит цены на передачу для промышленности. В промышленности будет дороже себестоимость. Эта себестоимость будет включена в цену товара. А этот товар получится в итоге дороже для конечного потребителя, то есть для рядового гражданина. И за это заплатят граждане Украины», - пояснил Павловский.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики.