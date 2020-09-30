В УЗ говорят, что тарифные классы уйдут в прошлое, но будут скидки за объем перевозок

АО «Укрзалізниця» разрабатывает формулу расчета тарифов на грузовые перевозки без привязки к классам грузов

Будет установлен единый тариф за тонну на километр со снижающими коэффициентами за объем грузоперевозок.

Об этом рассказал председатель правления госкомпании Владимир Жмак в интервью «Экономической правде», пишет gmk.center.

Глава УЗ выразил уверенность, что грузоотправители положительно оценят новую формулу, которая будет состоять из единого тарифа за тонну на километр с поправкой на снижение с помощью коэффициентов, учитывающих объем грузоперевозок.

«Думаю, грузоотправителям будет интереснее заплатить, образно, на 5 грн больше, но доставлять грузы быстрее. Путем ускорения обращения они заработают больше, поэтому я хочу сбалансировать тариф и скорость доставки», – отметил Владимир Жмак.

По его словам, разделение грузов на тарифные классы – архаизм.

«Это какой-то пережиток еще со времен царской России, который остался в Советском Союзе. Самолет везет груз независимо от того, что это такое. Он за одинаковую цену привезет вам тонну гвоздей и тонну смартфонов. Больше нигде нет такой классификации, как у нас. Похожая на нашу с географической точки зрения модель североамериканской железной дороги, которую я брал в качестве примера, не дифференцирует грузы. Там установлен тариф за тонну на километр», – подчеркнул глава «Укрзалізниці».

Чтобы избежать каких-либо искажений и информационных войн с крупными грузоотправителями до завершения работы над формулой, Владимир Жмак пока не уточнил детали предлагаемой формулы.

«Я собираюсь показать им выгоды от того, что их грузы поедут быстрее. Поэтому я начинаю не с тарифов, а снизу, с оптимизации движения», – резюмировал руководитель УЗ.

Как сообщалось ранее, Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила против еще одной новации – установления единой ставки тарифа для пробега порожних вагонов всех классов. Бизнес требует ввести мораторий на любое повышение тарифов УЗ до 2021 года.

Представители ассоциации считают, что единственным путем установления справедливых тарифов с учетом всех факторов является системное реформирование тарифов на перевозки после демонополизации УЗ, а также создание профильного регулятора – НКРТ.