Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поставили точку в многолетнем сфабрикованном деле «Роттердам+», окончательно признав отсутствие в нем какого-либо состава преступления.
Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.
«Орган досудебного расследования четко признал о том, что доказать наличие состава преступления не представило возможным. Исчерпаны все возможные средства. О чем это говорит? О том, что в течение года с момента предъявления подозрения следствие обратилось во все государственные экспертные учреждения для проведения экспертизы и получило отрицательные результаты и невозможность доказать наличие ущерба. Поэтому, я считаю, в этом деле поставлена точка», - сообщила адвокат.
Дригваль также отметила, что любые попытки возобновить это расследование бесперспективны, поскольку максимально допустимые сроки досудебного расследования уже истекли и ни практически, ни теоретически установить состав преступления уже невозможно.
При этом НАБУ всеми способами пытается реабилитироваться за безрезультатное и надуманное расследование дела «Роттердам+» в течение почти 4 лет.
Лазарев и Киркоров вывели располневшую Ани Лорак на бурные эмоции: аж вскочила с дивана
Штрафы до 510 гривен обрушатся на украинцев с 1 октября: за что придется заплатить
Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот: "С 29 сентября..."
Печальную тайну бездетной Ольги Бузовой раскрыли в сети: "Если она забеременеет, то..."
«НАБУ каждый раз пытается получить реванш и обжаловать это постановление многократно. Такое идет очень циничное, насильственное продавливание этого дела», - добавила адвокат.
Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела «Роттердам +». Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.
После этого заявления в ВАКС против закрытия дела совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в общее производство.
Дело «Роттердам+» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.
11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.
Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.