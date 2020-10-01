Рост тарифов на передачу электроэнергии приведет к закрытию шахт

Об этом заявил народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии.

По словам депутата, в случае роста тарифов на передачу тока, угледобывающие предприятия вынуждены будут остановить работу.

«Это грозит остановкой шахт, очередным простоем и наращиванием задолженности по зарплате. И постепенным доведением шахт до уничтожения. Еще одна капля в ухудшение ситуации для угольных предприятий», - сказал Волынец.

Он также отметил, что угольная отрасль сейчас находится в кризисе и повышение тарифов на передачу электроэнергии еще больше ее углубит.

"Нечем зарплату выплачивать. А также не будет откуда отчислять средства ЕСВ. Это ударит не только по зарплате, но и по начислению больничных, своевременному выходу шахтеров на пенсию и т.д.", - пояснил депутат.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЕКУ с 1 ноября собирается повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.