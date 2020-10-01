Предприятия, среди которых те, что находятся в собственности олигарха Игоря Коломойского, уплачивают тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» не в полном объеме, что привело к недополучению доходов компанией в объеме 3 млрд грн.

Об этом говорится в ответе «Укрэнерго» по запросу ICC Ukraine.

"По состоянию на сегодня задолженность участников рынка по уплате тарифа на передачу составляет около 2,9 млрд грн (с НДС)", – сообщили в компании «Укрэнерго».

В "Укрэнерго" также отметили, что осуществляют мероприятия по взысканию задолженности с предприятий, в частности в судебном порядке.

"НЭК "Укрэнерго" системно ведет работу с участниками рынка по повышению платежной дисциплины, в том числе по взысканию задолженности в судебном порядке. Также в соответствии с п. 1.7.1. Правил участник рынка рынка электрической энергии, который имеет задолженность по уплате тарифа на услуги по передаче и диспетчеризации в срок более 30 календарных дней с даты получения акта приема-передачи услуги, приобретает статус "преддефолтный", – отмечается в ответе в компании.

Напомним, в августе 2019 года «Укрэнерго» не смогло отменить "льготы" для заводов Коломойского. В частности, тогда Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который позволил нескольким заводам Игоря Коломойского работать с «Укрэнерго» по "старым" тарифам. Речь идет о Запорожском и Никопольском ферросплавных заводах, а также Днепразоте, Марганецком и Покровском ГОКе.

С тех пор для них действует тариф Укрэнерго (57,4 грн/МВт-ч) утвержденный постановлением НКРЭКУ №1905 от 12 декабря 2018 года. Для других участников рынка в июле 2019 года действовали тарифы, установленные постановлениями № 954 и № 955 (347,43 грн/МВт-ч и 8,9 грн/МВт-ч соответственно).