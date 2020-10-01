В случае повышения тарифов на передачу электроэнергии украинская промышленность потеряет позиции на международных рынках. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

По его словам, повышение тарифов на передачу электроэнергии приведет к увеличению затрат промышленных предприятий, а соответственно - и удорожанию их продукции. Предприятия-экспортеры не смогут конкурировать на международных рынках.

«Повышение цены электроэнергии, естественно, повышение себестоимости продукции. А это конкурентные возможности», - объяснил Старовойт.

По мнению эксперта, рост тарифов на электроэнергию приведет к потере отечественной промышленностью рынков сбыта, что негативно отразится на экономике страны.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает НКРЭКУ с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф «Укрэнерго» на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии. В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф «Укрэнерго» должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.